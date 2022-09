Padalino: ” Batistuta mi aiutò dopo una partita. Ecco come”

Le parole dell'ex gigliato sui suoi ex compagni e sul Re Leone

Redazione VN

Pasquale Padalino, ex difensore gigliato ed attuale allenatore della Turris, si è raccontato al sito La casa di C, parlando, tra i vari argomenti, della sua esperienza alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

Sull'emozione di giocare al Camp Nou

“Giocare al Camp Nou davanti a 120mila persone obiettivamente lascia il segno. Si pagherebbe per emozioni del genere, noi le abbiamo vissute e ci pagavano anche. Quando sei in campo pensi solo alla gara, ciò che è intorno incide solo in alcuni momenti. Quella partita contro il Barcellona fa parte di un’emozione che porti sempre con te e che è difficile da spiegare a chi non l’ha vissuto”.

Sugli ex compagni

"Quando giochi con altre squadre li vedi come avversari e apprezzi solo il lato sportivo. Poi quando riesci a entrare nella loro sfera umana apprezzi anche questo aspetto. Da fuori li vedi come irraggiungibili ma sono dei ragazzi straordinari. I vari Batistuta, Rui Costa, Toldo e Mijatovic sono tutti calciatori che oltre ad avere un grande talento, avevano una sensibilità che non si percepisce fino a che non la condividi con loro".

Su Batigol e sugli allenatori

"In una partita a Reggio Calabria mi capitò di fare un autogol. A fine gara venne da me Batistuta per tirarmi su evitando di farmi sentire il peso di quello che era successo. Poi anche nelle interviste post partita mi esaltò. E questo è stato solo uno dei tanti momenti belli che ho condiviso con lui e gli altri. Allenatori? Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa. Anche se non è il Trapattoni o il Ranieri di turno che formano una parte importante della tua carriera, ma è quello che riesci a creare con la tua squadra”.