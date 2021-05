Orzan: “Noi del ’56 dimenticati, non conosco nessuno della dirigenza”

Orzan racconta quello storico primo scudetto della Fiorentina di cui oggi ricorre il 65° anniversario

"Purtroppo di quella squadra siamo rimasti solo io e Carpanesi. E' bello ricordare che ho potuto giocare con Sarti, Rosetta, Chiappella, Julinho e Virgili. Fu la Fiorentina più bella perché molto forte. Ci è mancato poco per vincere altri scudetti, arrivammo quattro volte consecutive secondi. L'anno dopo, in Coppa Campioni, perdemmo 2-0 in finale col Real Madrid. Davanti a 120mila spettatori al Bernabeù, se avessimo giocato in campo neutro, chissà come sarebbe andata a finire.Seguo i Viola, ma non conosco bene i giocatori. In questo calcio è tutto differente, oggi è determinante la parte economica.Sono contento se vince perché il cuore è viola, ma dispiace non ci siano stati più contatti con nessuno, siamo stati dimenticati. Non c'è attaccamento ai ricordi. Non conosco nessuno della dirigenza, ricordo che più di un anno fa mi hanno premiato e c'era Commisso, ma poi non c'è stato più un contatto. Commisso? Il presidente ha possibilità economiche, la Fiorentina è una squadra importante".