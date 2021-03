Oliveira: “Vlahovic ha futuro, ma serve una mano. Paragoni? Bati non si tocca”

Intervistato da TMW, l’ex attaccante viola Lulù Oliveira ha commentato così la tripletta di Dusan Vlahovic. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

A Benevento ha staccato la carrozza da solo in attacco. Ha futuro. Il terzo gol racchiude grande visione, un bellissimo tiro a giro, spettacolare. Sta crescendo, ma manca il sostegno del centrocampo e di un secondo attaccante. Da solo può fare cose eccezionali ma se non è in giornata serve uno vicino a lui. Paragoni? E’ diverso da Bati. E poi il re Leone non si tocca. Vlahovic è un ragazzo giovane, sta crescendo e speriamo possa migliorare ancora restando qualche hanno a Firenze. Ha capacità ma deve dimostrare ancora, la carriera è lunga e non deve pensare di essere arrivato