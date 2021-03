Chiarugi: “Vlahovic, gol da incorniciare. Ma guai a mollare”

Durante il Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi.

Serve stare calmi e concentrati. Guai a mollare, domenica non affrontiamo una squadra qualsiasi, oltretutto avranno anche tanta rabbia addosso. Nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ paura, la cosa mi preoccupa. Eravamo ricaduti nelle nostre problematiche, dopo essere entrati in campo concentrati e vogliosi. Stiamo attenti e prepariamoci bene. Voglio fare i complimenti a Vlahovic che sta facendo molto bene, e sono contento che abbia al suo fianco Ribery, è una cosa meravigliosa quando si crea un rapporto del genere. Ciò che Dusan ha fatto vedere ierilaltro è stato straordinario, è secondo solo ad Haaland in Europa. E’ da incorniciare, con l’avversario accanto e tutti che lo rincorrevano ha dato un colpo a effetto imprendibile. Nove punti dall’Inter per il Milan sono tanti, col Napoli pativano tantissime assenze e hanno dovuto reinventare la difesa. Ho visto un buon secondo tempo, ma quando manca Ibrahimovic non c’è un sostituto all’altezza. La Fiorentina ha preso gol assurdi nei finali di partita, adesso la classifica avrebbe potuto essere ben diversa. Con un risultato positivo potremmo tirare davvero un sospiro di sollievo.