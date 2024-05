94 anni fa nasceva Segato, protagonista silenzioso del primo scudetto viola

Violanews celebra quest'oggi, nell'anniversario della nascita, il ricordo dell'indimenticato Armando Segato, un signore dentro e fuori dal campo (soprannominato, per questi motivi, "barone") , che vinse lo scudetto del 1956 con la Fiorentina di Bernardini, per poi sfiorare, l'anno successivo, la conquista della Coppa Campioni. Qualità e quantità, 20 gol in 257 partite da mediano viola e la fascia di capitano azzurro nello storico 2-2 di Wembley fra Inghilterra e Italia, con cui ha disputato 20 gare (di cui 2 da capitano). La morte prematura nel 1973 a causa della SLA non ha fiaccato la memoria degli appassionati, prima fra tutti la figlia Cristiana, che racconta: "Ha percorso la strada della malattia con la stessa dignità con cui ha percorso quella del successo".