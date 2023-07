Infatti, come sottolineato dall'Arena, l'ex viola è pronto per firmare un contratto di tre anni. Inoltre, l'ex Empoli avrà un ruolo chiave nella squadra allenata da Baroni.

Come sappiamo Lorenzo Venuti sarà un nuovo giocatore del Lecce. L'ex viola si trasferirà alla corte di Corvino a zero. Intanto, anche Saponara trova un nuovo club con cui ripartire. Infatti, come sottolineato dall'Arena, l'ex viola è pronto per firmare un contratto di tre anni. Inoltre, l'ex Empoli avrà un ruolo chiave nella squadra allenata da Baroni. Inizia così una nuova avventura per il pupillo di Italiano.