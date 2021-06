Non solo Lirola: l’Olympique Marsiglia vuole anche un ex attaccante viola

Gio Simeone è entrato nei radar del Marsiglia. Il possibile acquisto potrebbe far pensare ad una possibile partenza di Milik

Sirene dall'estero per Giovanni Simeone . Stando alle ultime notizie raccolte da tmw, sull'ex attaccante viola, reduce da una stagione con 6 gol e 2 assist in 33 presenze col Cagliari , c'è l'interesse dell' Olympique Marsiglia . Il club transalpino ha già avviato i contatti: la richiesta base del Cagliari è di 15 milioni di euro, ma i francesi vorrebbero chiudere a 12.

Operazione che non dovrebbe influire sul futuro in Francia di Arek Milik, perché il polacco pur avendo molte richieste, anche dall'Italia, partirebbe solo in caso di una maxi offerta.