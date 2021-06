Calamai: “Colpito dal progetto stadio. Mendes? Importante averlo vicino”

Le parole dell'opinionista: "Il mercato della Fiorentina deve sbloccarsi. Il primo colpo potrebbe essere Sergio Oliveira"

Caso Milenkovic: "O va via e ci danno 20/30 milioni o lo fai rinnovare? Il problema è che non te li daranno mai tutti quei soldi in questo momento, perché è in scadenza tra un anno. Nel calcio ormai comandano i calciatori, guarda Donnarumma con il Milan. L'unica cosa è usare le maniere forti come ha fatto De Laurentis con Milik. Vlahovic? Devi farlo rinnovare subito, però il primo passo non deve farlo solo la Fiorentina, ma anche lui. Sennò si ripete la stessa situazione di Milenkovic".