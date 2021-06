Nazione: per Sergio Oliveira se ne riparla a luglio

Confermate le indicazioni che arrivano dal Portogallo, le parti restano ferme (al momento) sulle rispettive posizioni. Ma c'è la volontà di provarci

Per Sergio Oliveira il Porto sembra essersi allineato a quanto aveva anticipato la Fiorentina la settimana scorsa. Dunque, il tempo di un possibile accordo rimane ancora lontano. C’è tanta voglia di arrivare a un’intesa, è vero, ma gli ostacoli da superare non sono pochi.Ancora un paio di contatti, nei prossimi giorni, poi l’appuntamento definitivo fissato per l’inizio del prossimo mese.