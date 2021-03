Nappi: “Col Genoa può bastare un punto. Iachini? E’ un lottatore, ce la farà”

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un’intervista esclusiva ad uno dei tanti doppi ex della sfida di sabato tra Fiorentina e Genoa, Marco Nappi. L’ex attaccante ammette come il suo cuore sia diviso tra le due città, e come Firenze, nonostante i soli due anni trascorsi, gli sia entrata dentro. Tra un ricordo e l’altro, con protagonista assoluta la storica cavalcata europea, è tempo di proiettarsi alla delicata sfida in programma nel weekend. Per Nappi non ci sono dubbi: “Credo che sarà una partita combattuta e che entrambe le squadre giocheranno per non perdere. Alla fine un punto potrebbe andare bene a tutt’e due”. I rossoblù infatti sono più sereni visto il balzo in classifica fatto dopo la vittoria di Parma, mentre i viola sono reduci dal cambio allenatore. E su questo Nappi è deciso: “I cambi di allenatore fanno spesso male alle squadre, ma il ritorno di Beppe è diverso: conosce l’ambiente, conosce la squadra. Quindi sa dove sono i problemi e come cercare di risolverli. Certo, non è facile rientrare dove prime di te c’era un allenatore che aveva una filosofia di calcio completamente diversa e non sarà facile rimettere a posto il puzzle, ma Beppe può farcela”. Infine una previsione su chi saranno i giocatori chiave della sfida: con gli attaccanti a farla da protagonista. Vlahovic e Ribery per la Fiorentina e il redivivo Scamacca, apparso in grande spolvero dopo la doppietta del Tardini.

