Verso il Genoa: da domani Iachini avrà la squadra al completo

Si avvicina la gara contro il Genoa, in programma sabato alle 15 al Ferraris. Come scrive La Nazione, Iachini avrà nuovamente la squadra al completo da domani pomeriggio, compreso gli azzurri Castrovilli e Biraghi. Il tecnico inizierà a risolvere i primi temi tattici. C’è da tornare a serrare la difesa prima di tutto. Iachini ripartirà da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Capitolo centrocampo. Da oggi Amrabat sarà regolarmente in gruppo. Rientrato stanotte in Italia dopo il match giocato dal suo Marocco contro il Burundi, è atteso al centro sportivo per il pranzo e subito dopo scenderà in campo. Come regista dovrebbe agire Pulgar, con l’ex Verona che farà di tutto per ritrovare una maglia da titolare tre settimane dopo l’ultima volta. Castrovilli avrebbe la licenza di infilarsi tra le linee, magari per avvicinarsi a Ribery, candidato a fare da spalla a Dusan Vlahovic. Ma attenzione a Bonaventura: sta bene, ha lavorato a testa bassa e anche nei video mostrati dai canali social potrebbe trasformarsi in condottiero nella gara più delicata.