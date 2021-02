Monelli: “Occorrono riflessioni profonde sul rinnovo di Ribery”

Paolo Monelli, ex attaccante della Fiorentina negli anni ’80, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW. Questo un breve estratto dei passaggi più importanti trattati dall’ex viola:

Su Ribery? Vedendola da fuori ci penserei un po’ prima di prolungare il suo contratto: Ribery non è più un ragazzino e va per i 38 anni. E’ sempre forte ma ad una certa età non è facile avere continuità di rendimento. Ora alterna buone gare ad altre un po’ meno. Se una società vuole avere una continuità o comunque un futuro deve puntare su giocatori con una età inferiore e che abbiano un rendimento maggiore. Farei delle riflessioni profonde e sarei chiaro con lui sul ruolo da tenere nell’ambito della squadra Monza? Galliani comunque è abituato a fare questi grandi colpi anche mediatici. Sarebbe la prima volta in A per il Monza che si presenterebbe con un colpo ad effetto. Però per quanto riguarda l’età vale più o meno la stessa cosa