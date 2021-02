Galliani conferma l’interesse: “Ribery al Monza? Se andremo in Serie A ci penseremo”

Queste le parole di Adriano Galliani a Teleradiostereo sul progetto tecnico del club biancorosso. Nelle sue dichiarazioni trova spazio anche la vicenda Ribery (Il restroscena su questa tratattiva che poteva portare un clamoroso ritorno in viola) (Parole riportate da ANSA)

Il calcio, come molti altri settori economici, soffre una drammatica crisi di liquidità. Quest’anno purtroppo è finito il triennio 2018/21, la Serie B dovrà vendere i diritti per il 2021/24 e le previsioni non sono rosee. Bisognerà ridurre i costi ovviamente Ribery al Monza? La storia di Ribery nasce da un’amicizia profonda fra Boateng e Ribery, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo