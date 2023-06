Sportiello lascia l'Atalanta a zero per passare al Milan: ufficiale il passaggio dell'ex viola nella scuderia rossonera

L'ex portiere viola Marco Sportiello lascia l'Atalanta. Ufficiale in mattinata il suo passaggio al Milan di Stefano Pioli. Il calciatore ha superato le visite mediche e dopo aver firmato è arrivata la conferma del colpo a zero. Per lui un contratto quadriennale fino al 2027, scegliendo di vestire la maglia numero 57.