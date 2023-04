Lecce in crisi e contestato dalla Curva, cori anche contro Corvino

Periodo nero per il Lecce di Baroni. I giallorossi dopo un inizio show di campionato si trovano adesso nelle zone più basse della classifica, e anche nella giornata di oggi contro la Sampdoria hanno fallito la grande occasione di tornare alla vittoria (fondamentale per la lotta salvezza). Per questo al triplice fischio tutto lo stadio si è lasciato andare a dei fischi copiosi, con la Curva Nord che ha dato vita ad una vera e propria contestazione con cori verso la società e dirigenti.