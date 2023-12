La famiglia di Beatrice dona la maglia di Bruno. Verrà esposta al Viola Park

Durante l'intervallo di Fiorentina-Hellas Verona si è tenuta la cerimonia di consegna ufficiale della maglia di Bruno Beatrice indossata dal centrocampista viola nella stagione 1975-76 da parte della famiglia Beatrice alla società gigliata. Il testo ufficiale a sottolineare questo importante momento, letto anche dallo speaker del "Franchi", è stato il seguente: "Oggi, nella ricorrenza della scomparsa dell’indimenticato campione viola Bruno Beatrice, come gesto di appartenenza e di amore verso la Fiorentina, la moglie e i due figli di Bruno hanno deciso di donare alla società viola, e permetterne l’esposizione presso il Bar “Maglia Viola” del Viola Park, la maglia originale con cui il centrocampista gigliato disputò la stagione 1975-76, annata in cui la Fiorentina conquistò la Coppa di Lega Italo-Inglese dopo l’affermazione in Coppa Italia nell’annata precedente"