Kokorin esagera: doppietta e Apollon battuto 3-1. Quasi un gol ogni due gare!

Non era stato un avvio di 2023 memorabile per Sasha Kokorin, ma oggi l'attaccante russo in prestito dalla Fiorentina all'Aris Limassol si è rifatto con gli interessi: un gol su azione e uno su rigore sono valsi alla sua squadra il successo per 3-1 sull'Apollon, nella stracittadina. La vittoria non frutta posizioni in più in classifica all'Aris, ma per Kokorin sono i primi gol da tre punti, visto che gli altri cinque fin qui hanno fruttato due pareggi.