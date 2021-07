Jovetic non perde il vizio: doppietta decisiva contro il Liverpool

Due reti che ci rimandano indietro nel tempo...

Due reti che ci rimandano indietro di oltre 11 anni. A quel 29 settembre del 2009 in cui la stella di Jovetic brillò luminosa sotto il cielo dell'Artemio Franchi. Doppietta e Reds stesi per 2-0 in una delle serate più indimenticabili della storia della Fiorentina.