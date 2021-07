UFFICIALE – Niente Italia: Jovetic trova squadra in Bundesliga

Dopo l'addio al Monaco, l'ex Fiorentina Stevan Jovetic è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino, giocherà in Bundesliga

Jovetic arriva a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con l'AS Monaco e ha firmato un contratto fino al 2023 più opzione per l'anno successivo. “Con Stevan otteniamo un classico giocatore di centro per l'offensiva che porta molta esperienza dai migliori campionati in Europa. Che sia in Premier League, Serie A, Ligue 1 o LaLiga, Stevan ha segnato i suoi gol ovunque. Con le sue qualità calcistiche, ci aiuterà. Non vediamo l'ora" - così Fredi Bobic, dirigente del club.