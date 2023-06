Joaquin chiuderà con stile, partita di addio con i big. E c’è anche Borja

Joaquin non ha avuto una carriera come le altre. E non avrà una chiusura come gli altri. Infatti l'ex viola ha chiuso la sua avventura al Betis, almeno nelle partite ufficiali. Ma lo aspetta un ultima partita, e non una come le altre. Infatti domani, alle 21 ci sarà la partita di addio per lui. Con un Benito Villamarin pieno per lui, per l'ultima volta. Ci saranno i suoi compagni attuali, e tantissimi ex giocatori del calcio iberico. Tra gli altri Sergio Ramos, Raul, Roberto Carlos, Van Nistelrooy, e Borja Valero. Ci sarà anche la bandiera viola, che ha sempre avuto un gran rapporto con Joaquin. Il simbolo betico si è tolto anche lo sfizio di superare un record. Quello delle presenze in Liga, superando Zubizarreta.