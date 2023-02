Il Tanque Silva riparte dalla Spagna. Accoglienza da re: “È una leggenda”

L'uruguagio va in serie C

Santiago Silva ce lo ricordiamo abbastanza bene in riva all'Arno. L'uruguagio, nella stagione 11-12, non brillò con la casacca Viola e venne rispedito in Argentina a fine stagione, una vera e propria meteora. Ma non è dello stesso avviso El Palo, squadra spagnola di Serie C che ha ufficializzato il suo acquisto nelle scorse ore. Il Tanquenon ha nessuna intenzione di smettere e riparte dunque dalla Spagna a 42 anni suonati. L'accoglienza del club, che ha scritto un lunghissimo comunicato, è particolarmente calorosa: