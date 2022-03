Eterno Tanque Silva. Torna al gol a 41 anni e due di squalifica!

Incredibile in Argentina! A 42 anni il Tanque Silva torna al gol dopo una squalifica per doping di due anni

L'ex attaccante viola Santiago Silva, transitato a Firenze per pochi mesi nel 2011 e autore di un solo gol con la Fiorentina, è tornato a giocare dopo aver scontato due anni di squalifica per essere risultato positivo a un controllo antidoping nell'aprile del 2019, quando gli vennero rilevati alti livelli di testosterone. All'epoca il giocatore si giustificò dicendo di aver utilizzato un gel fertilizzante poiché cercava di diventare padre e oggi, a 41 anni, è tornato al gol nel 3-1 con cui l'Aldosivi ha battuto il Patronato. A fine partita, tra le lacrime, ha dichiarato: "Sono molto felice per essere tornato a segnare. Mi sono tornate in mente molte cose, così è la vita: bisogna guardare avanti".