Il pesce di… dicembre del Betis: “Torna la leggenda Joaquin!” ma è uno scherzo

Groppo in gola per tutti i tifosi italiani, in particolare fiorentini, che seguono il Real Betis di Siviglia sui social: stamani ecco apparire un post che recitava: "Ufficiale: Joaquin firma fino alla fine della stagione! Torna la leggenda".

Peccato però che in Spagna il 28 dicembre sia quello che per noi in Italia è il 1 aprile: la giornata degli scherzi, delle bufale per i creduloni. Così l'illusione di rivedere in campo l'ex giocatore anche di Valencia e Fiorentina è svanita in una risata.