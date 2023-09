Il Brighton di Igor strapazza lo United di Amrabat. Per entrambi ancora 0′

Il Brighton di De Zerbi strapazza il Manchester United ad Old Trafford e vola sempre più in alto prendendosi il quarto posto in solitaria nella classifica di Premier League (aspettando l'Arsenal). Nella sfida tra i nuovi club dei due ex viola è quindi il Igor ad avere la meglio su Sofyan Amrabat con un netto 3-1 che condanna il club del marocchino alla parte sinistra della classifica. Per entrambi, però, non è arrivato ancora l'esordio in campionato con la propria squadra. E se, come ammesso da Ten Hag Amrabat non è stato convocato per la sfida perchè arrivato in Inghilterra infortunato, Igor è restato in panchina per tutti e i 90' per la quinta partita consecutiva. Chissà se giovedì in Europa League ci sarà spazio per il brasiliano.