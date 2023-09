Ai canali ufficiali del club, Ten Hag ha parlato dell'ex viola Sofyan Amrabat: "Amrabat, è arrivato purtroppo con un infortunio, quindi non sarà disponibile per domani, ma penso, che presto, sarà a disposizione. E sono sicuro che tutti ne trarremo gioia". Ancora out dunque il centrocampista marocchino che ancora non ha disputato neanche un minuto con la maglia del Manchester United