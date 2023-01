Graziani: “Jovic? Lo farei partire. Al suo posto ecco chi prenderei”

"Io lo terrei Gonzalez. Poi se arriva una super offerta è giusto cederlo. Continuo a pensare che questa squadra avrebbe le capacità per fare di più di quello che sta facendo. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Jovic a Roma. Voglio vedere un attaccante che lotta. Mi sembra che abbia preso la Fiorentina come una tappa di passaggio. Ho l'impressione che questo gruppo debba dare qualcosa di più. Non mi accontento dei risultati che sta ottenendo questa squadra. Attaccante? Francamente cambierei Jovic. Non mi appassiona. Da solo non regge l'area di rigore. Secondo me giocherebbe meglio con due attaccanti. Secondo me bisogna cambiare, magari andando sul mercato. Belotti? Una scommessa su di lui la farei per 4 mesi. È uno che il reparto te lo regge da solo. Ci metterei la mano sul fuoco che farebbe bene se venisse a Firenze".

Sulla qualità del gioco dei gigliati e sui prossimi impegni

"Prima avevamo un attaccante che faceva reparto da solo, e Torreira nel mezzo dava sostanza. Oggi la qualità è cambiata. La tecnica c'è per alcuni, come per Ikone, ma a volte ci si incaponisce a fare le cose più difficili. Il calcio è una cosa facile. Ikone fa troppe finte e si complica la vita. Dovrebbe fare poche cose ma bene. Il prossimo match con il Torino? Il Toro ha Sanabria e Pellegri che sono forti, ma uno può andare via e l'altro è infortunato. Dar via Sanabria e prendere Shomurodov non avrebbe senso secondo me. Giocare contro il Toro non è facile comunque, perché ha grinta. Allo stesso tempo però è anche discontinuo. Contro lo Spezia non ha creato molto. Bisogna vedere in che giornata saranno i granata e in che forma sarà la Fiorentina. Va bene preoccuparci degli altri, ma la partita per vincere deve farla la Fiorentina".