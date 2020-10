Graziani: “Fiorentina, mercato buono ma non buonissimo. Callejon non cambia nulla”

L’ex viola Ciccio Graziani, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato la campagna acquisti/cessioni viola. Questo il suo giudizio: “Il voto al mercato della Fiorentina è buono ma non buonissimo. Avrebbero dovuto prendere una punta da almeno 15 gol, ci hanno provato con Milik e Piatek ma senza successo, per vari motivi. L’arrivo di Callejon non cambia nulla alla Fiorentina, farà quello che faceva Federico Chiesa e giocherà Ribery alle spalle di uno fra Vlahovic, Kouamè e Cutrone. Iachini crede molto nel 3-5-2”.

