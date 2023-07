Era nell'aria, ma è adesso c'è anche l'ufficialità. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in Campania, l'ex viola Pierluigi Gollini si trasferisce nuovamente al Napoli che lo preleva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. Una nuova partenza in prestito dunque per Gollorious che negli ultimi anni ha girovagato molto pur restando di proprietà della società orobica.