“Glorie Viola” in lutto: è deceduta la mamma di Moreno Roggi

Ieri sera è venuta a mancare, all'età di 88 anni, la signora Vilma Sensi, madre di Moreno Roggi. Lo riporta in nota l'associazione "Glorie Viola" che aggiunge: se ne è andata in silenzio, come se non volesse disturbare nessuno. E' stata la principale figura di riferimento di Moreno in tutta la sua vita; mai sopra le righe, sempre presente, sempre un sorriso nei momenti di felicità, sempre una carezza ed una parola di conforto nei momenti di dolore.