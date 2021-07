Gerson si presenta a Marsiglia: “A Roma e Firenze ero giovane, ora più maturo”

Le parole del brasiliano: "La prima volta ero molto giovane ma ho imparato molto". Ora la nuova avventura col Marsiglia

A Marsiglia è stato il giorno di Gerson. Il centrocampista brasiliano, ex di Roma e Fiorentina, è stato presentato ieri in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere qui, di avere avuto questa opportunità di tornare in Europa. La prima volta ero molto giovane ma ho imparato molto".