Sarri vuole Bernardeschi alla Lazio: la Juve chiede Luis Alberto ai capitolini

L'ex viola è un obiettivo del tecnico di Figline, ma il club bianconero spara alto per liberarlo

Secondo sportmediaset.it la Lazio, spinta da Maurizio Sarri, avrebbe chiesto alla Juventus l'ex viola Federico Bernardeschi, attualmente impegnato con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Dal canto suo, il club bianconero, sarebbe anche propenso di salutare il carrarino, ma in cambio vorrebbe dai capitolini Luis Alberto, che tra l'altro proprio oggi non si è presentato alle visite mediche programmate dalla società biancoceleste, ufficialmente per un permesso extra concordato anticipatamente.