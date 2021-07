Ex viola, futuro in Italia per E. Fernandes? Ci pensa un club ligure

L'ex centrocampista viola nel mirino di una società di Serie A

L'ex centrocampista viola Edimilson Fernandes, oggi al Mainz, potrebbe tornare in serie A. Dopo l'esperienza in chiaroscuro in terra fiorentina, per lui potrebbe arrivare una nuova chance di mettersi in mostra nel Bel Paese. Stando, infatti, a quanto riportato dal Secolo XIX, il 25enne svizzero sarebbe finito nel mirino del Genoa di Preziosi.