VN – Nuova avventura per Lakti: ceduto a titolo definitivo

Lakti è un nuovo giocatore del Lecco: trasferimento a titolo definitivo

L'ex calciatore della Fiorentina Erald Lakti ha lasciato a titolo definitivo il club gigliato per trasferirsi al Lecco. Il giovane aveva giocato l'ultima stagione in prestito al Renate, adesso arriva il momento di tuffarsi in una nuova avventura per il centrocampista albanese in cerca del definitivo salto di qualità.