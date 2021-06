Gerson sempre più vicino all’OM. Chi ci guadagna è la Roma

Il fantasista brasiliano è sul punto di tornare a giocare in Europa, con la maglia dell'Olympique Marsiglia

Vi abbiamo raccontato della trattativa tra Flamengo e Olympique Marsiglia per l'approdo di Gerson in Ligue 1. Il brasiliano, ex Fiorentina, sembra sempre più vicino a vestire la maglia dell'OM. Chi può festeggiare l'operazione è senz'altro la Roma, club che lo aveva portato in Italia nell'estate del 2016.