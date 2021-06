Le manovre dell’OM: dallo sconto per Lirola alla maxi offerta per Gerson

Per il brasiliano si prospetta un rientro in Europa a breve

Autentica meteora nel nostro campionato con le maglie di Fiorentina e Roma, Gerson potrebbe presto rientrare nel vecchio continente, destinazione Marsiglia. Secondo quanto riporta O Globo, infatti, OM e Flamengo sono ad un passo dal siglare l'accordo per il trasferimento del brasiliano. Le cifre, più basse rispetto a quanto chiedevano i rossoneri, sono notevoli: 25 milioni + 5 di bonus da aggiungere ad una percentuale su una futura rivendita. Marsiglia dunque che, se da una parte spera di chiudere per Lirola per una cifra più bassa possibile, dall'altra sembra non badare a spese per il centrocampista ex Viola.