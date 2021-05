Gerson, Marsiglia sulle tracce dell’ex viola. Ma il Flamengo spara altissimo

L'ex viola ha fatto faville in patria con il Flamengo. Che adesso chiede 35 milioni per Gerson

Dopo il Barcellona, anche l'Olympique Marsiglia si muove per Gerson. L'ex viola, che nelle ultime due stagioni ha dominato il Sudamerica con il Flamengo, potrebbe tornare presto in Europa. Lo scoglio maggiore sembra però essere rappresentato dalla somma altissima che spara il club di Rio, che chiede 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Sulle sue tracce c'è proprio il Marsiglia - scrive L'Equipe - che ne ha offerti 25 più 5 di bonus. Offerta respinta al mittente, almeno per ora.