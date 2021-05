Ex viola, clamoroso: il Barcellona ha un accordo per Gerson

Non un grandissimo impatto in Italia tra Roma e Fiorentina, ma a quanto pare le prestazioni al Flamengo hanno destato l'interesse dei catalani

Bomba di mercato dalla Spagna: secondo quanto riporta l'emittente "El Chiringuito TV", l'ex meteora di Roma e Fiorentina Gerson sarebbe in procinto di passare dal Flamengo al Barcellona per circa 25 milioni di euro. L'accordo tra le società per il brasiliano sarebbe già stato trovato, i blaugrana sarebbero stati convinti dalle ottime prestazioni del brasiliano.