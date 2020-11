Galli: “Prandelli giochi con il 4-3-1-2, Ribery trequartista. Callejon? Sacrificio necessario”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Prandelli, oggi come ieri, dovrà tirare fuori il meglio dalla Fiorentina. Credo che la sua squadra sarà diversa rispetto a quella del passato perché il calcio è cambiato. Ribery? I paragoni con Mutu mi fanno ridere. Il francese deve essere un valore aggiunto, non l’unico giocatore a cui affidarsi. Penso che giocheremo con un 4-3-1-2, Ribery avrà un raggio d’azione limitato. Callejon? Ci rimetterebbe, ma qualcuno deve essere sacrificato per forza”.