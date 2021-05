Galli: “Senza parole per errori difesa. Dragowski non dirige il reparto”

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina interviene nel consueto commento del giorno dopo la gara, il pareggio 3-3 col Bologna

"La partita di Bologna? Gli horror difensivi sono qualcosa che sottolineo da mesi, mancano organizzazione e attenzione complessive. Mi dispiace perché Iachini l'anno scorso era riuscito a rimettere in sesto l'assetto difensivo. Vedere errori come quelli mi lascia senza parole, soprattutto per la spiegazione data dal tecnico nel post-partita. Non si può dire che potevi vincere la partita, perché si poteva uscire sconfitti. Patire cinque volte la stessa giocata, vuol dire che manca la comunicazione. Palacio è un giocatore d'esperienza, ha attaccato la profondità nel momento giusto. Spazio aggredito nei tempi giusti: il calcio semplificato. Dragowski? Mi ero illuso che potesse fare di più, gli manca qualcosa. Anche nel terzo goal devo chiamare i compagni di reparto, essere lucido per leggere il posizionamento corretto. Per un portiere la differenza non la fa sapere giocare bene coi in piedi, ma essere il primo regista difensivo. Ribery e Bonaventura? Adesso Jack sta trovando condizione, è cresciuto in maniera esponenziale, tornando il giocatore intelligente, tattico che sa leggere le situazioni in campo. Al momento punterei sull'ex Milan, in un'ottica futura non posso contare su Ribery, anche se condizionato dal Ramadan in questo periodo. La progettualità? Adesso vanno poste le basi per costruire qualcosa che resti nel tempo. Faccio fatica a capire quale può essere la volontà di fondo. Spero che a salvezza acquisita - la prossima con Benevento-Cagliari sarà decisiva - si possa avere le idee più chiare.