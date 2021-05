Frey: “Gattuso uomo vero, lo vorrei sulla panchina della Fiorentina”

L'ex portierone della Fiorentina dice la sua sulla possibilità di vedere Rino Gattuso in riva all'Arno e sulla partita col Napoli

Redazione VN

La redazione di CalcioNapoli1926 ha intervistato Sebastian Frey, in vista della sfida di domani tra la "sua" Fiorentina e il Napoli:

"Sono molto felice per la salvezza della Fiorentina. Seguo le squadre in cui ho giocato, ma non ho il tempo per vincolarmi ad un club. Della mia carriera ho tanti bei ricordi. Le gioie più grandi sono la Coppa Italia vinta col Parma e la cavalcata in Champions League con la Fiorentina. Battemmo il Liverpool, Lione e mettemmo in difficoltà il Bayern Monaco. Durante la mia carriera, soprattutto quando vestivo la maglia viola, gli azzurri erano appena tornati in Serie A ed ho giocato diverse volte al San Paolo. Vi posso assicurare che sono state partite difficili da affrontare e gestire”.

Gattuso? "Lo stimo tanto, è un uomo vero. Col Milan ha vinto tutto, in quella squadra c'erano tanti campionissimi, ma lui faceva il lavoro sporco. Mi piace anche come allenatore: lo vorrei alla Fiorentina. Ha dimostrato di saper gestire una squadra come il Napoli, con tanti problemi: il conflitto con la proprietà, il Covid, gli infortuni. Ha sempre messo la faccia per proteggere il gruppo: sa quanto è importante per un calciatore sapere che il mister è dalla sua parte. Ha ancora margini di miglioramento, ma già è un bravo allenatore, sicuramente farebbe comodo alla Fiorentina".

Fiorentina-Napoli? "I viola sono salvi, ma hanno fatto un campionato poco convincente. La Viola non può permettersi di andare già in vacanza, non può permettersi di fare brutte figure, perché deve onorare la maglia, rispettarla fino in fondo. Sarà uno scontro importante, i tre punti non verranno regalati al Napoli. Gli azzurri sono una squadra importante, si giocano un grande traguardo".