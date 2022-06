Flachi punta su Pinamonti: “Sarebbe perfetto per Italiano. La società però…”

"Intanto va detto che in casa abbiamo Cabral su cui si deve provare a puntare. Sarà poi da capire se si vuole prendere un giocatore che faccia crescere il brasiliano oppure un titolare vero e proprio. Trovare però una punta da 15/20 reti non è facile perché costano molto. Pinamonti? Sarebbe perfetto per Italiano, sa tenere la palla e sa fare gol. La società però non mi sembra così convinta di andare su questo profilo. In proiezione futura secondo me può essere un giocatore importante. Mandragora? Mi piace, è giovane e può fare bene. Oltre a lui li in mezzo però serve altro, anche perché quest'anno la Fiorentina sarà impegnata su più fronti".