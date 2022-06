Il rinnovo di Italiano piace a tutti, dopo Jovic arriva un altro like dal mercato

La firma di Vincenzo Italiano sembra aver fatto felici proprio tutti. Oltre ai calciatori attualmente in rosa della Fiorentina, infatti, dei segnali sono arrivati dagli uomini più chiacchierati del mercato Viola. Dopo Jovic, sotto il post dell'ufficialità del mister possiamo trovare un altro like sibillino. Trattasi di Dodò, esterno dello Shaktar obiettivo numero uno della Fiorentina per rinforzare la fascia destra. Che la conferma dell'allenatore possa essere uno stimolo in più per il brasiliano che già da tempo ha detto "sì" alla corte gigliata?