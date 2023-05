Flachi: “Gonzalez, qualità superiori. Jovic può essere ancora decisivo”

"Bravi nel crederci perché la partita non era per niente semplice. Questi ragazzi si sono meritati la vittoria. Conference? Tutti trascurano ad inizio stagione questa competizione, così come la Coppa Italia. Poi però alla fine vorrebbero arrivarci tutti. Troppo facile snobbarle all'inizio, poi la finale anche altri club vorrebbero giocarla". Nico Gonzalez? "Non è stato così continuo, ma ha dimostrato di poter essere determinante. Può aver accusato mentalmente il colpo del Mondiale, ora ha tirato fuori quella cattiveria calcistica che ha permesso di portarci in due finali. Speriamo che questo gli dia ancora maggior continuità, ne beneficia la Fiorentina perché questo ragazzo ha qualità superiori.