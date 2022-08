Flachi: “Barak può essere schierato da subito. Ikone? Bisogna dargli fiducia”

Le parole dell'ex-attaccante gigliato sulla situazione dei viola alla vigilia della partita contro il Napoli, e sul nuovo arrivato Barak

Redazione VN

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato oggi al Pentasport di Radio Bruno, dove è intervenuto parlando della stagione dei gigliati, dei nuovi arrivi, e di Ikone. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul prossimo impegno con il Napoli e su Barak

"Nico Gonzalez? Si sente la sua mancanza. Secondo me Barak può essere schierato da subito con il Napoli. A prescindere dalla partita di giovedì, ci saranno cambiamenti e turnover. Non sarà una partita facile coi partenopei. Barak, comunque, potrebbe essere motivato a giocare subito in casa e davanti al proprio pubblico. Bisognerà vedere come staranno Ikone e Sottil. Sneijder con Mourinho scese e giocò subito"

Su Ikone

"Ikone non ha fatto nemmeno tanti assist. Ha qualità nell'uno contro uno. I mesi di rodaggio li ha avuti, ora sta a lui dimostrare chi è. Ci si aspettava qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Il gol sbagliato in Olanda è stato abbastanza clamoroso. Bisogna imparare a essere più concreti e a gestire meglio la partita. Non vorrei che Ikone, comunque, venga etichettato in un certo modo, perché psicologicamente può essere pesante. Se fossi l'allenatore continuerei a dargli fiducia. Per quanto è costato, per come era stato descritto, però ci si aspettava di più"

Su Jovic e Cabral

"Jovic e Cabral? In emergenza possono giocare anche insieme. Jovic secondo me non è una prima punta, e si attacca agli schemi di Italiano. Ha qualità e può far tutto li davanti"