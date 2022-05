Flachi: “Adesso ritrovare serenità. Cabral va sfruttato meglio. Belotti…”

Il grande ex viola Francesco Flachi, ospite degli studi di Radio Bruno, commenta il finale di stagione che aspetta la Fiorentina in Serie A

Cabral? Bisogna sfruttarlo un po' di più, a Milano non ha giocato male. Mancano gli esterni che in fase offensiva e diano maggiore apporto. In fase realizzativa siamo un po' carenti. Piatek costa tanti soldi, ma non credo che si debba investire su di lui. Belotti? Lo prenderesti a zero. Può essere l'occasione per rilanciarlo, soprattutto se ti qualifichi per la Conference League.