Fiorentina-Roma: apre la vendita libera per il Franchi. Info e prezzi

la Fiorentina ospita la Roma allo Stadio "Artemio Franchi": la società viola comunica sul proprio sito le modalità di vendita dei tagliandi

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/BigliettiFiorentina), presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone. 200 euro in tribuna vip, 150 in tribuna d’onore, 100 in poltronissima, 45 in tribuna laterale, 60 nel parterre di tribuna centrale e 45 laterale, 50 in maratona centrale e 40 laterale, 60 nel parterre di maratona coperto e 40 in quello scoperto, infine 30 nelle curve e nel settore ospiti.