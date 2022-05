Bucciantini: “Fiorentina, 6 punti per l’Europa. Il calo di Gonzalez ha inciso”

L'opinione di Marco Bucciantini che interviene su tutti i temi più rilevanti dell'attualità in casa Fiorentina

Redazione VN

Marco Bucciantini, giornalista e tifoso viola, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Bruno:

Pari Atalanta? Non è stata un partita molto diversa da quella della Fiorentina con la Salernitana. Ti rinfranca perché affrontare i campani adesso non è semplice, come lo era invece in autunno. Giocare con loro deprime l'orgoglio, la Salernitana crea dei problemi a tante: lo ha fatto con noi, col Milan, con la Dea...

Sconfitta col Milan - La Fiorentina ha avuto una grande reazione di squadra a Milano, si è ribellata al subire la partita. Poi nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che sta facendo delle grandi seconde frazioni. Ci sono da giocare le ultime tre, dobbiamo liberarci dell'analisi del calendario; con 6 punti sei in Europa, 7 per esserne sicuri. Bisogna guardare alle ultime tre, con maggiori stimoli rispetto alle nostre avversarie. Siamo a pari punti con l'Atalanta, ma con gli scontri diretti a favore. Reduci da quattro sconfitte consecutive, ha perso un po' di magia. Deve ritrovare il suo ruolo: è un anno davanti alle tappe. Però con l'Europa a 62/63 punti, la Fiorentina deve lottare fino all'ultimo minuto per conquistarsi l'Europa. Per merito, battendo le dirette avversarie negli scontri diretti.

Corsa Europea - C'è da invertire la tendenza, per essere la forza nuova del campionato devi passare da una vittoria contro la Roma. Una squadra forte, ma giocabile. Anche se nelle ultime 15 ne ha persa solo una. Se la Roma va in finale di Conference, si riempie dell'entusiasmo per questo traguardo, rispetto al campionato. Nelle ultime due settimane è calato improvvisamente Nico Gonzalez ed è mancato Torreira che per rendimento era tra i migliori centrocampisti della Serie A. Cabral e Piatek? Sono due centravanti diversi quella della Fiorentina: uno sta crescendo, Cabral, e l'altro che invece non potrà mai fare più di questo. Hanno bisogno che la Fiorentina arrivi a loro, più che il contrario. Con Nico trascinatore e la palla che passa da Torreira si illumina il gioco offensivo della squadra. Quando sta bene anche Odriozola è quello che riesce ad allungare la squadra in profondità.

Goal Acerbi? L'errore sul goal della Lazio sfavorisce tutte le squadre interessate. L'avvenimento è grave perché non può succedere in tempo di VAR. L'oggettività è la battaglia di retroguardia della tecnologia. Per avere una verità più sportiva del Var, invece sta prevalendo l'interpretazione di campo. Proteggiamo il VAR, perché sia al servizio dell'arbitro. Rischia di essere l'anno zero, invece dell'anno quarto, che serva ripensarlo per ridargli legittimità.