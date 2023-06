Firicano: “La Fiorentina avrebbe meritato la qualificazione europea”

“Direi che la stagione della Fiorentina, nonostante le sconfitte nelle due finali, sia da ritenere tutto sommato soddisfacente. I viola hanno comunque avuto il merito di arrivare a giocarsi la possibilità di vincere due trofei, traguardi che valorizzano il lavoro del gruppo. Probabilmente in questo suo lungo percorso ha perso qualcosa in campionato, specialmente nel girone di andata: il tecnico ha dovuto oliare bene i meccanismi. Sono convinto che, per quanto dimostrato dalla squadra nel girone di ritorno, la Fiorentina avrebbe meritato una qualificazione europea. C’è ancora la remota possibilità di partecipare nuovamente alla Conference League nonostante l’ottavo posto, ma credo che i viola debbano ripartire la prossima stagione avendo come obiettivo quello di tornare nuovamente in Europa dal campionato. Italiano? E’ vero che l’esperienza conta, ed è quella che fa la differenza in certe situazioni. Però è altrettanto vero che l’entusiasmo e l’identità che Italiano ha dato alla sua Fiorentina è quello che gli ha permesso di raggiungere determinati traguardi. Questa squadra nel suo percorso ha perso partite in casa, e mi riferisco al percorso europeo, ribaltando poi la situazione in trasferta. E questo spirito lo ha avuto anche in finale, partita poi condizionata da errori di alcuni singoli. Non si poteva pensare di snaturare l’atteggiamento della squadra”.