Guetta: “Commisso? Interdire Viola Park unica arma a sua disposizione”

"Per Commisso l'unica arma a disposizione è quella di decidere chi può e non può entrare in casa sua. Non la trovo una cosa assolutamente fuori dal mondo, c'è chi lo attacca e lo ha attaccato pesantemente anche il giorno stesso della finale di Praga. Ultimamente ci sono state delle situazioni palesemente pilotate, lo dico io stesso che scrivo su un giornale del network interessato, ma ci sono risentimenti evidenti. L'Italia del 1970 ha perso una finale, ma è una delle squadre più amate della storia. Il West Ham non è il Brasile, ma da qui a dire insufficiente mi sembra esagerato. Stadio provvisorio? La Fiorentina deve solo dare il proprio assenso, la proposta è del Comune. Per me è giustissimo confermare Italiano per la prossima stagione, a patto di soddisfare le sue richieste ove esse siano ragionevoli".