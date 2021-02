Felipe Melo: “Bayern squadra da battere, ma adesso sogniamo il mondiale”

Felipe Melo ha festeggiato nei giorni scorsi la vittoria della Copa Libertadores col suo Palmeiras, Reduce da un lungo infortunio, è entrato solo nei minuti finali, per difendere il risultato. Il centrocampista ex Fiorentina e capitano del Vérdao è proiettato al Mondiale per club, dove troverà il Bayern Monaco. L’ex nazionale verdeoro ne ha parlato a Globoesporte, network brasiliano:

C’è una squadra da battere ed è il Bayern Monaco. Ha la miglior rosa, il miglior giocatore al mondo e altri grandi giocatori. Ma non ci sono solo loro. Tutte le partite saranno difficili. Penseremo prima alla semifinale: sarà complicata e speriamo di vincere. In finale, teoricamente dovremmo trovare i bavaresi, ma può succedere di tutto. Noi sogniamo il trofeo. Il tifoso del Palmeiras ha il diritto di sognare.